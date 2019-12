Versterk consumentenbescherming in recessie

Nieuws|Consumenten hebben behoefte aan een sterke rechtspositie en goede bescherming, zeker in deze tijden van de recessie. De Consumentenbond pleit daarom al langer voor een hoog Europees beschermingsniveau voor consumenten. De Bond bekrachtigde dit pleidooi tijdens het bezoek van Eurocommissaris voor Consumentenzaken, mevrouw Kuneva, op 18 maart 2009.

Europese regelgeving mag er onder geen beding toe leiden dat de bestaande rechtspositie van consumenten in Europese lidstaten verslechtert. Het kabinet van Eurocommissaris Kuneva werkt op dit moment aan een richtlijn consumentenrechten die bestaande, verdergaande regelgeving van nationale lidstaten verbiedt. Dit betekent dat de rechtspositie voor Nederlandse consumenten zal verslechteren, bijvoorbeeld ten aanzien van koop en garantie. De Tweede Kamer heeft zich eerder al uitgesproken tegen een achteruitgang van het huidige Nederlandse niveau van bescherming.

Foto: Links directeur Cohen van de Consumentenbond, links Eurocommissaris Consumentenzaken, mevrouw Kuneva.

Collectief actierecht

Ook heeft de bond Eurocommissaris Kuneva en de Europese Commissie opgeroepen zo snel mogelijk met concrete wettelijke maatregelen te komen ter verbetering van het collectieve actierecht, waarmee bedrijven die zich schuldig maken aan overtreding van het consumentenrecht kunnen worden verplicht gedupeerde consumenten collectief schadeloos te stellen. Op dit moment is het volgens het Nederlandse recht voor consumentenorganisaties, zoals de Consumentenbond, niet mogelijk via de rechter collectieve schadevergoeding in geld af te dwingen.

