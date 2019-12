Verzekeraars woekeren door

Nieuws|Consumenten moeten nog steeds erg goed opletten op de kosten die aanbieders van financiƫle producten in rekening brengen. Uit onderzoek van de Consumentenbond naar de kosten bij lijfrenteverzekeringen blijkt dat bepaalde verzekeraars nog steeds torenhoge kosten in rekenen brengen. De bond adviseert consumenten daarom om bij dit soort producten expliciet te vragen naar de kosten en voor te laten rekenen wat het effect is van die kosten. En wacht daarmee niet tot bij de offerte, maar vraag er eerder om. Het onderzoek wordt gepubliceerd in de Geldgids van december 2009.