Villaspanjehuren.nl verhuurde niet bestaande appartementen

Nieuws|Consumenten die hun vakantievilla in Spanje geboekt hebben via villaspanjehuren.nl doen er goed aan om voor vertrek rechtstreeks bij de accommodatie te checken of men in de accommodatie terecht kan, om te voorkomen dat de reis tevergeefs ondernomen wordt. Bij de Consumentenbond komen meldingen binnen van consumenten die via deze website hadden geboekt, terwijl de villa niet bleek te bestaan of niet beschikbaar was. De bond adviseert slachtoffers aangifte van oplichting te doen bij de politie.

Ook de politie in Groningen heeft enkele tientallen meldingen ontvangen van consumenten die via villaspanjehuren.nl een accommodatie hadden geboekt in Spanje. Ze zijn zeer waarschijnlijk het slachtoffer geworden van oplichting. Inmiddels is de website uit de lucht en het bedrijf is telefonisch niet meer bereikbaar. De webwinkel is niet aangesloten bij brancheorganisatie ANVR of het Garantiefonds SGR.

ANVR/SGR

Wie boekt bij een reisorganisatie die niet is aangesloten bij de ANVR of de SGR doet er verstandig aan pas (volledig) te betalen als er meer zekerheid is over de reis, bijvoorbeeld in de vorm van ontvangen vliegtickets of logiesvouchers.