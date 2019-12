Voordeel goedkope medicijnen moet naar de consument

Nieuws|Sinds begin 2008 worden er vaker goedkope medicijnen voorgeschreven. Dat leidt tot een fikse besparing in de zorgkosten. In de ogen van de Consumentenbond moet die besparing rechtstreeks ten goede komen aan de consument, bijvoorbeeld in de vorm van een lagere premie voor de zorgverzekering of kwalitatief betere zorg. Zorgverzekeraars mogen het voordeel niet oppotten.

De lagere medicijnprijzen zijn het gevolg van het zogeheten ‘preferentiebeleid’. Van diverse medicijnen waren altijd al goedkope en extreem dure varianten op de markt. Qua werking en werkzame stoffen zijn de dure en goedkope pillen precies hetzelfde, alleen het uiterlijk en de prijs verschillen. De overheid heeft nu bepaald dat patiënten vaker de goedkope variant krijgen, tenzij artsen een goede – medische – reden hebben om een ander middel voor te schrijven. Deze ommezwaai leidt tot een besparing van naar verwachting € 350 miljoen op jaarbasis. Voor het preferentiebeleid zijn intrede deed, verdween die € 350 miljoen voor een groot deel in de zakken van de apothekers.

Zorgverzekeraars

De Consumentenbond stelt zich op het standpunt dat zorgverzekeraars steeds aan het begin van het jaar duidelijk moeten maken op welke medicijnen het preferentiebeleid wel en niet van toepassing is. Alleen dan kan de consument een afgewogen keuze maken voor een bepaalde verzekeraar of een specifieke polis. Zorgverzekeraars als Univé, VGZ, IZA, Trias en Menzis hebben lopende het jaar veranderingen doorgevoerd in de lijst met geneesmiddelen waarop het preferentiebeleid van toepassing is. De consument weet in zo’n geval niet waar hij aan toe is. Bovendien kan zo’n constructie financieel gunstig uitpakken voor de zorgverzekeraar en dan is het de vraag in hoeverre ook de klanten daarvan mee profiteren.