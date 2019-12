Voorstel reclamecode kidsmarketing schoffeert kabinet en maatschappij

In de ogen van de Consumentenbond speelt de levensmiddelenindustrie een vals spelletje. Begin september heeft minister Rouvoet (Jeugd & Gezin) de Tweede Kamer beloofd dat hij met de levensmiddelenbedrijven in gesprek gaat. Hij zou uiterlijk 1 maart 2010 verslag zou doen van de resultaten. De levensmiddelenindustrie wacht dat kennelijk niet af en wil nu een plan doordrammen dat totaal geen recht doet aan de maatschappelijke opvattingen.

Geen veto

De Consumentenbond wil dat het voorstel van de levensmiddelenindustrie van tafel gaat. De bond zit zelf ook in het bestuur van de Stichting Reclamecode, maar kan geen veto uitspreken over het voorstel. Als de code zou worden aangenomen maakt de Stichting Reclamecode zichzelf ongeloofwaardig met een code waar maatschappelijk geen draagvlak voor is en die bovendien ingaat tegen het beleid van het kabinet. Het is daarom van groot belang dat het voorstel van tafel gaat, anders zit Nederland er tot in lengte van dagen aan vast.

Overgewicht bij kinderen is een groot probleem. De zorgkosten van overgewicht lopen nu al op tot € 1,2 miljard per jaar, daarnaast zijn er nog maatschappelijke kosten die de teller brengen op ruim €3 miljard per jaar. Een onacceptabele situatie waarin de voedingsmiddelenindustrie zijn verantwoordelijkheid ook nu weer niet oppakt. Steeds meer kinderen zijn te dik en dat heeft ook op latere leeftijd gevolgen voor de gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat junkfoodreclame een negatief effect heeft op het eetgedrag van kinderen. Bovendien kunnen kinderen pas vanaf 12 jaar de ware aard van reclame en andere marketingacties goed doorgronden. Daarom is de Consumentenbond samen met de Hartstichting al jaren met de levensmiddelenindustrie in onderhandeling over een verantwoord marketingbeleid. Zowel de bond als de Hartstichting willen dat fabrikanten stoppen met reclames voor calorierijke en nutriëntarme producten (zoals snoep, chips, fris en ijs) die gericht zijn op kinderen tot 12 jaar.