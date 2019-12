Vragen aan belastingexpert Consumentenbond

Scheidend directeur van de Consumentenbond Felix Cohen noemt de actie een groot succes: “Belastingaangifte doen is geen makkelijke klus, consumenten hebben veel vragen bij het doen van aangifte. Ik ben blij dat we 300 leden, maar misschien daarmee ook veel meer consumenten hebben kunnen helpen met deze klus”.

Tot dinsdagochtend 24 maart konden mensen via de website vragen insturen. Een aantal vragen ging over heel specifieke situaties, zoals het hebben van een koophuis in Ierland in combinatie met een huurhuis in Nederland. Anderen hadden meer algemene vragen. Bijvoorbeeld over de kosten van een verblijf in het ziekenhuis, over het hebben van een hypotheekvrij huis, de aftrekbaarheid van een bril, of over de aftrekbaarheid van reiskosten.

De Consumentenbond beantwoordt nu geen nieuwe vragen meer. Wie nog een vraag heeft over zijn aangifte, vindt het antwoord misschien op de website.

Belastingtelefoon

Naast de belastingvragen en –antwoorden staat er op de website ook een recent onderzoek naar de belastingtelefoon. Uit dit onderzoek blijkt dat de belastingtelefoon net als voorgaande jaren slecht bereikbaar is. Daarnaast blijkt dat consumenten niet altijd een juist antwoord op een vraag krijgen.