Waarschuwing voor leenwebsites

www.makkelijklenen.com

www.delaagsterente.info

www.leningrentes-actueel.nl

www.nuleningenvergelijken.nl

Deze websites gebruiken zonder toestemming het logo van de Consumentenbond en citeren uit de Consumentengids. De Consumentenbond biedt geen leningen aan en publiceert zijn informatie alleen op www.consumentenbond.nl. Het merkenbureau van de Consumentenbond is inmiddels bezig deze websites aan te pakken.

Het komt de laatste tijd vaker voor dat websites of bedrijven suggereren namens of in samenwerking met de Consumentenbond te opereren, terwijl dat niet het geval is. De bond roept iedereen op dit soort praktijken te melden bij de Consumentenbond via alarmlijn@consumentenbond.nl.

Update woensdag 5 augustus 14.00 uur: inmiddels hebben makkelijkllenen.com en delaagsterente.info het logo van de Consumentenbond verwijderd.