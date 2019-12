Wat te doen bij faillissementsdreigingen en faillissementen?

Nieuws|De Consumentenbond krijgt regelmatig veel vragen van leden over hoe consumenten moeten handelen bij een mogelijk faillissement van een bedrijf of wat te doen bij een daadwerkelijk faillissement. Recent naar aanleiding van het faillissement van autodealer en importeur Kroymans. De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij:

1. In de media wordt bericht over een faillissementsdreiging, ik heb nog niks gekocht bij dit bedrijf maar overweeg dat te doen.

In dat geval is het verstandig de ontwikkelingen even af te wachten en nog geen bestelling te plaatsen. Als je wel bestelt, loop je kans dat er niet geleverd wordt terwijl je wel zult moeten aanbetalen.

TIP: Zorg ervoor dat bij het kopen van grote dingen het moment van betalen en het moment van levering zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Een auto of keuken kun je ook met pin betalen bij levering, als je dat van te voren regelt met de bank.

2. Je hebt een product besteld, maar nog niet aanbetaald.

In dat geval hebben consumenten het wettelijk recht om de aanbetaling tijdelijk op te schorten, als zij goede redenen hebben te denken dat de tegenpartij zijn (leverings)verplichting niet zal nakomen. Zodra er meer duidelijkheid is over de situatie en de eventuele problemen zijn opgelost, kun je alsnog een aanbetaling doen. Let op door een (dreigend) faillissement vervalt niet de koopovereenkomst en daarmee dus de betaalverplichting. Als de curator besluit het product als nog te leveren, moet je gewoon betalen.

3. Je hebt besteld en (aan)betaald maar nog niet geleverd gekregen.

Consumenten die besteld en betaald hebben, kunnen niets anders doen dan de ontwikkelingen af te wachten. Het kan zijn dat de financiƫle problemen worden opgelost en je alsnog jouw bestelling geleverd krijgt. In het geval van faillissement wordt een curator aangesteld. Deze gaat bekijken of er nog geleverd kan worden of dat betalingen (deels) worden terugbetaald. Je zult in dat geval waarschijnlijk verzocht worden je te melden bij de curator.

TIP: als je aanbetaalt, betaal dan zo min mogelijk en nooit meer dan het wettelijk maximum van 50% van het aankoopbedrag.

4. Het bedrijf waar ik iets besteld heb is failliet. Ik heb al betaald en nog niks geleverd gekregen.

Je moet je melden bij de curator als schuldeiser. De curator kan je vertellen of je de bestelling nog krijgt. Als dit niet het geval is dan kun je de overeenkomst ontbinden en bent je vrij om elders te kopen. Als de curator nog wel wil en kan leveren dan ben je verplicht het bestelde product af te nemen en te betalen.

De curator van Kroymans is Frits Kemp van Fort advocaten.

5. Wat doet een curator?

De curator wordt door de rechtbank benoemd om het faillissement zo goed en eerlijk mogelijk af te wikkelen. De curator is onafhankelijk. De curator legt verantwoording af aan de rechtbank.

6. Ik heb mijn auto ter reparatie aangeboden. Wat nu?

Jouw auto is jouw eigendom en je kunt deze terugvragen bij de curator. Je moet wel kunnen bewijzen dat de auto jouw eigendom is, bijvoorbeeld met het kentekenbewijs. De kans bestaat dat het een paar dagen duurt voordat je de auto terugkrijgt omdat de curator eerst alles bevriest om de boedel in kaart te brengen en wie de schuldeisers zijn.