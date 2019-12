Lagere prijs voor magnetische fietsverlichting

Nieuws|Begin vorig jaar heeft de Consumentenbond de magnetische led-fietsverlichting van de Hema getest. We vonden het setje met €30 erg duur; inmiddels is het bij de Hema uit de schappen verdwenen. De Aldi legt het ogenschijnlijk zelfde setje nu in de winkel voor €16.

Ledjes worden al langer toegepast bij fietsverlichting. Ze geven bij weinig stroom veel licht. Bij dit setje wordt de elektriciteit opgewekt door magneetjes op de spaken. Dat biedt voordelen ten opzichte van een dynamo.

De set bestaat uit 2 lampjes, bevestigingsbeugels voor op de wielas en 4 magneetjes. De montage is niet ingewikkeld, als je er bij het afstellen maar voor zorgt dat de magneetjes vlak langs de lampjes scheren.

Bij het Hema-setje vonden we de lichtopbrengst matig, vergeleken met ledlampjes op batterijen. Of het Aldi-setje 100% identiek is, weten we op dit moment nog niet. Een magnetische set kan voordelen bieden bij onder andere fietsen van kinderen en studenten: zij kunnen nooit ‘vergeten’ het licht aan te doen en kunnen de lampjes niet kwijtraken.

> Naar de aanbieding op aldi.nl