Webwinkel 4Allclients failliet

Nieuws|Webshop 4Allclients is op 28 oktober failliet verklaard. Consumenten die van het bedrijf nog geld of een product tegoed hebben, kunnen hun vordering schriftelijk indienen bij de curator. De Consumentenbond startte 22 oktober een groepsactie om de klachten over 4Allclients op te lossen, vanwege het faillissement wordt deze niet voortgezet. Deelnemers aan de actie worden door de bond nader geïnformeerd.

4Allclients was al geruime tijd negatief in het nieuws, onder andere door klachten over levering, terugbetaling en bereikbaarheid. Nu het bedrijf failliet is, kunnen consumenten hun vorderingen op 4Allclients indienen bij de curator, mr. H.F.J. Maissan van Robers Advocaten, bij voorkeur per email: info@robersadvocaten.nl. De kans dat consumenten hun geld terug krijgen, is bij dit soort faillissementen echter klein.