Te weinig bescherming bij telefonische verkoop

Nieuws|Staatssecretaris Heemskerk doet te weinig concrete voorstellen die consumenten meer bescherming bieden bij het kopen van producten of diensten via de telefoon (kopen op afstand). De staatssecretaris geeft wel gehoor aan het pleidooi van de Consumentenbond om de toezichthouder Consumentenautoriteit meer bevoegdheden te geven. De bond roept de Tweede Kamer op de staatssecretaris aan zijn belofte te houden om met meer concrete beschermingsmaatregelen voor consumenten bij koop op afstand te komen.

De Consumentenautoriteit kan straks al ingrijpen bij vermoedens van misbruik of misleiding bij telefonische verkoop. Maar om te voorkomen dat het mis gaat, pleit de Consumentenbond er voor al rondom het telefonische verkoopgesprek meer bescherming in te bouwen. Bijvoorbeeld door een telefonisch gesloten koopovereenkomst pas als definitief te bestempelen als de consument na lezing van een schriftelijk contract nogmaals instemt met de koop.

Laatste woord

De Consumentenbond ontvangt dagelijks klachten over telefonische verkoop. In het systeem dat de bond voor ogen staat, heeft de consument altijd het laatste woord. Dit systeem zou in de plaats moeten komen van de huidige werkwijze met zeven dagen bedenktijd. In een debat in de Tweede Kamer begin april over de gang van zaken rond Pretium Telecom beloofde de staatssecretaris de rechtspositie van consumenten bij telefonische verkoop waar mogelijk te verbeteren.