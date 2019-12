Winnaars CB Awards

Nieuws|Vanochtend werden in Amsterdam de Awards van de Consumentenbond uitgereikt. Na ruim 3000 inzendingen en bijna 16.000 stemmen zijn de winaars van de Topper en Flater Awards bekend. De Topper Award in de categorie Geld & Verzekering is gewonnen door ASN Bank/ Rabobank/ Triodos Bank als rotsen in de branding. Icesave spaarrekeningen kreeg in deze categorie de Flater uitgereikt. In de categorie Elektronica & Communicatie is de Topper Award naar TomTom autonavigatie gegaan. De Flater Award kwam in handen van Ziggo helpdesk.