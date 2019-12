Zorgverzekering: bespaar extra met hoger eigen risico

Consumenten moeten hun zorgverzekering niet klakkeloos jaar in jaar uit verlengen. Dat adviseert de Consumentenbond. De polis kan veranderd zijn, net als de persoonlijke situatie. Daardoor zijn mensen bij een andere verzekeraar vaak beter gedekt of goedkoper uit. Bovendien kunnen consumenten nog fors besparen door te kiezen voor een hoger eigen risico.

De dekking en de premie van een zorgverzekering variëren van jaar tot jaar. Door goed te vergelijken kunnen consumenten flink bezuinigen, in sommige gevallen meer dan €100 per gezin per maand. Wie nog voordeliger uit wil zijn, kan overwegen om een hoger eigen risico te kiezen. Iedere polis heeft een verplicht eigen risico van €165. Dat betekent dat je de eerste €165 aan zorgkosten zelf betaalt, met uitzondering van bijvoorbeeld bezoekjes aan de huisarts, kraamzorg en tandartskosten voor kinderen.

Maar het is ook mogelijk om vrijwillig te kiezen voor een hoger eigen risico, van bijvoorbeeld €665. Afhankelijk van de verzekeraar is de besparing dan minimaal €12 per maand. Bij Anderzorg en Salland is het prijsverschil het grootst: €25 per maand, ofwel een besparing van €300 per jaar. Maar weet wel waar je aan begint. Zo'n constructie is alleen voordelig als je het hele jaar nauwelijks zorgkosten maakt. Het is dus niet handig om voor een hoog eigen risico te kiezen als je vaak naar de specialist moet of veel medicijnen slikt. Ook moeten mensen die kiezen voor een hoog eigen risico zich realiseren dat als er onverhoopt iets gebeurt, ze die €665 in één keer kunnen ophoesten.

Wacht niet te lang

Het opzeggen van de huidige zorgverzekering kan tot 31 december 2009. Vervolgens is het tot 1 februari 2010 mogelijk een nieuwe verzekering af te sluiten. Met de speciale vergelijkingshulp voor zorgverzekeringen op deze website kunnen leden van de Consumentenbond zelf uitzoeken wat de beste polis voor 2010 is.

Lees ook: