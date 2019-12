Zwarte lijst in de zorg

Nieuws|Eindelijk is er een ‘zwarte lijst’ met daarop de namen van artsen en andere zorgverleners die na een uitspraak van de tuchtrechter geschorst zijn of uit hun beroep zijn gezet. De informatie is te vinden op www.ribiz.nl. De Consumentenbond is enthousiast over de zwarte lijst, maar ziet nog wel enkele verbeterpunten. Zo wil de bond dat ook de door het medisch tuchtcollege opgelegde ‘berispingen’ – minder erg dan een schorsing – openbaar worden.

Consumenten en patiënten hebben recht op informatie. Recht op informatie over de kwaliteit van de geboden zorg, maar ook over de prestaties van artsen en verpleegkundigen. Een zwarte lijst met daarop de namen van zorgverleners die door de tuchtrechter zijn gestraft, is daarbij onmisbaar.

Verbeterpunten

In de medische wereld worden helaas nog vaak fouten verzwegen. Zo kan het gebeuren dat zaken nooit of pas in een laat stadium bij het medisch tuchtcollege terecht komen. De Consumentenbond wil daarom dat het melden van calamiteiten en incidenten strakker wordt geregeld, en dat het mogelijk wordt om strenger op te treden tegen het verzwijgen van fouten. Het is cruciaal om fouten te melden. Er kan dan actie worden ondernomen, waardoor er minder kans is op herhaling.