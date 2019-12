60.000 abonnees voor DigitaalGids

Nieuws|De DigitaalGids van de Consumentenbond is nu met 60.000 abonnees het op één na grootste en onafhankelijke magazine onder de PC-bladen in Nederland. Mevrouw Sluimer uit Hoofddorp is de 60.000e abonnee van de DigitaalGids en is op 17 augustus feestelijk in het zonnetje gezet