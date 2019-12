Schikking in cashback-zaken

Nieuws|Consumenten met een vordering op Verzekerd Keur B.V., krijgen een groter deel van hun vordering terug, dankzij een schikking die de Consumentenbond en de curator van Verzekerd Keur B.V. hebben getroffen met Aon Re Ltd. (Zwitserland) en Scandinavian Reinsurance Company Ltd. Er was teveel onzekerheid over de afloop van de rechtszaak voor de Consumentenbond en de curator om de rechtszaak door te zetten.

Verzekerd Keur is een inmiddels failliete onderneming die garant stond tegenover consumenten met geldige terugbetalingscertificaten van bijvoorbeeld een keuken. Aon Re Ltd. (Zwitserland) en Scandinavian Reinsurance Company Ltd. storten een bedrag van in totaal 900.000 Euro in de boedel van het failliete Verzekerd Keur B.V. Het faillissement van Verzekerd Keur B.V. en het mislukken van de cash-back acties valt buiten de verantwoordelijkheid van Aon Re Ltd. (Zwitserland) en Scandinavian Reinsurance Company Ltd.

Gedupeerde consumenten die eerder hun vordering bij de curator van Verzekerd Keur B.V. hebben aangemeld, raden wij aan de informatie van de curator op de website www.faillissementverzekerdkeur.nl op te volgen. Op de website zal informatie komen te staan over de verdere afhandeling. Consumenten die nog geen vordering hebben ingediend kunnen zich via deze website aanmelden.

Nakomingsverplichting

Tussen 1997 en 2001 heeft Verzekerd Keur garanties afgegeven voor verschillende casback ‘geld terug’ acties. Bij de aankoop van verschillende artikelen kregen consumenten de garantie dat zij na 5 jaar de aankoopkosten terugkregen. Verzekerd Keur heeft enige tijd de indruk gewekt dat er verzekeringsdekking bestond bij Scandinavian Reinsurance Company Ltd., bemiddeld door Aon Re Ltd. (Zwitserland), voor het nakomen van de cashbackverplichtingen. Verzekerd Keur ging echter failliet, de verzekerde dekking bleek geclausuleerd en consumenten bleven - tot nu - met lege handen achter.