Consumentenbond tegen downloadverbod

Nieuws|De Consumentenbond en de artiestenvakbonden Ntb en FNV Kiem presenteren woensdag 24 november 2010 een gezamenlijk voorstel voor een nieuw thuiskopiestelsel en legalisering van zowel up- als downloaden door consumenten. De bonden roepen de regering en de Nederlandse politiek op een principiële keuze tegen een downloadverbod te maken. Met een gemiddelde toeslag van vijf euro op onder meer een Mp3-speler of harddiskrecorder kunnen consumenten voortaan onbeperkt genieten van gedownloade muziek en films, in de wetenschap dat de artiesten hiervoor een eerlijke verdienste ontvangen.

De consumenten- en artiestenvertegenwoordigers roepen de politiek op af te zien van een downloadverbod en een nieuw vergoedingenstelsel in te richten. Noodzakelijke voorwaarde is dat er geen gebruik gemaakt wordt van technieken die inbreuk maken op de privacy van consumenten. Met het voorstel willen de Consumentenbond, Ntb en FNV Kiem in twee stappen het thuiskopiëren en het up- en downloaden voor eigen gebruik op internet reguleren en legaliseren. Hiermee wordt voorkomen dat consumenten gecriminaliseerd worden en tegelijkertijd blijven auteurs en uitvoerend kunstenaars een redelijke vergoeding voor het gebruik van hun prestaties ontvangen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij vinden het essentieel dat de vrijheden van consumenten op het net beschermd worden en dat we tezelfdertijd de rechten van artiesten respecteren'. Uit een peiling onder de leden van de Consumentenbond blijkt dat 91% van de leden kiest voor een vergoedingenstelsel boven een downloadverbod.

Vrij en open internet

Erwin Angad-Gaur, Ntb: 'Het nieuwe kabinet stelt dat zij ''een vrij en open internet'' wil bevorderen. Met onze voorstellen hopen wij hieraan een constructieve bijdrage te leveren. Artiesten maken hun werk juist om gehoord en gezien te worden, niet om gebruik of verspreiding van hun werk te verbieden.' Ntb, FNV Kiem en Consumentenbond willen toe naar een model waarin de consument onbeperkt geniet, de artiest ongeremd creëert en de industrie innovatief faciliteert. Artiesten moeten daarbij kunnen rekenen op een eerlijke beloning, zij zijn immers de spil waar de creatie begint.

Persbericht Downloadverbod (pdf)

Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden (pdf)