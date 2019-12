Pas op met creditcards van Laser Cards!

Nieuws|Consumenten met een creditcard van Laser Cards draaien zelf op voor de schade bij verlies of diefstal van hun creditcard, dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond naar de voorwaarden van bijna alle Nederlandse creditcards. Laser Cards heeft aan de bond toegezegd hun voorwaarden aan te passen. Tot dat gebeurd is, adviseert de Consumentenbond om geen creditcard van Laser Cards aan te schaffen of te gebruiken.

Consumenten die standaard al een creditcard in het betaalpakket van hun bank hebben, kunnen die het beste gebruiken omdat de voorwaarden goed zijn en er al voor betaald is. Voor anderen zijn de ANWB MasterCard en de ANWB Visa Card een goede optie, mits zij met de kaart betalen binnen de eurozone en geen geldopnames doen met de creditcard. De kaarten van de ANWB scoren hoog op onder andere de vergoeding bij fraude of diefstal en de snelheid bij de schadeloosstelling. De Rabocard van de Rabobank is de goedkoopste kaart en kost €11 per jaar. Deze is echter alleen verkrijgbaar binnen een betaalpakket. De kaarten van de ANWB kosten €12 per jaar.

Fraude voorkomen

Fraude met creditcards veroorzaakte in de eerste helft van 2010 in Nederland een schade van 3,5 miljoen euro. Om fraude te voorkomen, moeten consumenten meteen een handtekening op een nieuwe kaart zetten, de pincode geheim houden en de kaart niet uit handen geven. Meer tips staan op de site van de Consumentenbonden in de Geldgids van december 2010, waar ook het onderzoek naar creditcards te lezen is.