A2-team voor opvallende consumentensignalen

Nieuws|Het Alarm&Actie-team (A2-team) van de Consumentenbond is in de tweede helft van 2009 meer dan 75 keer in actie gekomen om extra aandacht te geven aan consumentensignalen van misstanden. Reclames tegen misleidende sms-diensten zijn aangepakt maar ook oneerlijke verkooppraktijken van energiebedrijven.

Ook in 2010 blijft het A2-team actief, consumenten kunnen alarmerende ervaringen over ondeugdelijke producten, rare verkooptrucs, of plotselinge prijsverhogingen voor een telefoonabonnement bijvoorbeeld, melden via alarm@consumentenbond.nl of via Twitter @consumentalarm.

Dagelijks komen bij de Consumentenbond tientallen individuele klachten van leden binnen. De bond geeft de leden individuele service en persoonlijk advies. Het A2-team beoordeelt daarnaast wekelijks de opvallendste signalen en komt in actie als deze lijken te wijzen op brede misstanden waarvan meerdere consumenten het slachtoffer zijn of kunnen worden. De bond kan in die gevallen bijvoorbeeld een groepsactie starten om afspraken te maken met bedrijven zodat de veroorzaakte problemen in één keer voor alle melders worden opgelost. Ook kan de Consumentenbond zo nodig naar de rechter stappen.

Goed onderbouwen

Consumentensignalen zijn voor de bond van onschatbare waarde. Een goede onderbouwing van de meldingen is voor de Consumentenbond heel belangrijk. Voeg daarom relevant materiaal toe (ingescand of als PDF), bijvoorbeeld van schriftelijke mededelingen van het bedrijf, waarop de klacht betrekking heeft.