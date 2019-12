Albert Heijn, Lidl en de markt verkopen beste groenten en fruit

Kwaliteit

De bond onderzocht bij de grootste supermarktketens, de markt en de Natuurwinkel de kwaliteit van appelen, bananen, sinaasappelen, kiwi's, druiven en mandarijnen plus bloemkool, sperziebonen, tomaat, komkommer, broccoli en sla. Alle producten werden beoordeeld op uiterlijk en smaak. Dirk van den Broek/Digros/Bas van der Heijden verkopen het smakelijkste fruit en de smakelijkste groenten zijn afkomstig van AH biologisch, direct gevolgd door de 'reguliere' groenten van AH en de markt. De 'mooiste' producten werden verkregen op de markt.

Natuurwinkel

Voor de Natuurwinkel die alleen biologische producten verkoopt, valt het oordeel ongunstig uit. Wat betreft het uiterlijk eindigt de keten in de onderste regionen. De smaak van de groenten en het fruit is wel in orde. Prijstechnisch is de Natuurwinkel in vrijwel alle gevallen het duurst: vaak zijn groenten en fruit 1,5 tot 2 keer zo duur als in de super of op de markt. Zo kostten sperziebonen bij de Natuurwinkel 8 euro per kilo terwijl supers en de markt hier 3 tot 3,50 euro voor rekenden.

Groenten- en fruitspeciaalzaken zijn niet in het onderzoek meegenomen.

