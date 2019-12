Aandacht gevraagd voor onrust over ESBL-bacterie

Nieuws|Door de ontstane onrust onder consumenten heeft de Consumentenbond er bij demissionair minister Klink van Volksgezondheid op aangedrongen om snel in kaart te brengen via welke levensmiddelen ESBL-bacteriën de consument bereiken en wat het risico op besmetting en ziekte is. De bond vraagt hier expliciet aandacht voor rauwe levensmiddelen zoals sla en filet americain die geen verhitting ondergaan.

ESBL-bacteriën kunnen ervoor zorgen dat antibiotica niet aanslaan als je ziek wordt en vormen daarmee een groot probleem voor de volksgezondheid. Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de kippen besmet is met de bacterie. Het is nog onduidelijk in hoeverre ook andere voedingsmiddelen, zoals eieren, groenten en ander vlees, ESBL's bij zich kunnen dragen. Omdat de ESBL-bacterie verhitting niet overleeft, wordt aangeraden om kipproducten goed te doorbakken. Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van antibiotica in de landbouwsector een rol speelt bij de verspreiding van ESBL's. De Consumentenbond vraagt ook met klem om het antibioticumgebruik in de veehouderij terug te dringen.