Acceptatievoorwaarden tandartspolis bij helft zorgverzekeraars

Nieuws|Bij aanvullende tandartsverzekeringen is overstappen niet altijd eenvoudig. Van de 30 zorgverzekeraars stelt meer dan de helft bij tandartspolissen voorwaarden aan nieuwe klanten, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Consumenten die een andere tandartspolis willen kiezen, worden geadviseerd op tijd de voorwaarden te vergelijken omdat de gemiddelde acceptatietijd 7 dagen is.

De voorwaarden die verzekeraars stellen lopen uiteen. Verzekeraars vragen voor acceptatie regelmatig om een verklaring waarin de tandarts verklaart dat 'achterstallig onderhoud' aan het gebit is weggewerkt.

Vragenlijsten

Daarnaast stellen veel verzekeraars vragen over de staat van het gebit zoals ondergane behandelingen en de verwachting voor komende jaren. Een aantal vragenlijsten is zelf in te vullen, soms is het handig dit samen met de tandarts te doen. Acceptatievoorwaarden gelden vooral voor polissen met een hoger verzekerd bedrag en een hogere dekking.

Zorgvergelijker

ASR/de Amersfoortse heeft een 'tandarts optimaal verzekering' die €1500 per jaar aan kosten dekt en waarvoor eerst 7 vragen beantwoord moeten worden. Verzekeraars Univé, VGZ en Trias stellen 2 vragen. Een enkele verzekeraar - zoals IZA - vraagt voor haar IZA Perfect dekking daarnaast om een zogeheten bite-wingfoto die in de afgelopen 3 jaar is gemaakt. In de Zorgvergelijker van de Consumentenbond staat welke verzekeraars acceptatievoorwaarden stellen. Het volledige artikel is te lezen in de Gezondgids van december 2010.

Lees ook: