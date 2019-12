Banken moeten betaalpassen verbeteren

Nieuws|In de maanden februari en maart heeft de Consumentenbond op het meldpunt Betaalpassen ongeveer 700 meldingen ontvangen over niet of slecht werkende passen. Om efficiƫnt betalen te bevorderen, wordt pinnen door retail en banken steeds meer gestimuleerd. Nadeel van intensief gebruik is de slijtage van betaalpassen, waardoor consumenten geld- en betaalautomaten niet meer kunnen gebruiken.