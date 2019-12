Breid pensioeninformatie uit

Nieuws|Met de pensioeninformatie die nu beschikbaar is, weten consumenten onvoldoende waar ze aan toe zijn als ze met pensioen gaan. De informatie op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) en in het Pensioenregister dat op 1 januari 2011 start, is een stap in de goede richting maar moet snel uitgebreid worden. Dit stelt de Consumentenbond tijdens de bijeenkomst over pensioenbewustzijn van het platform CentiQ, Wijzer in Geldzaken.

Het UPO en het Pensioenregister laten consumenten zien wat zij aan pensioenopbouw hebben, maar niet of dat bedrag voldoende is om in hun oude dag te voorzien. De bond wil daarom duidelijkere pensioeninformatie met onder andere gegevens over de 3e pijler (aanvullend pensioen waar consumenten zelf voor zorgen). Ook moeten pensioenfondsen klanten persoonlijker en actiever benaderen en kunnen werkgevers individueel advies geven aan hun werknemers.

Pensioenbewustzijn

De Consumentenbond is partner van het platform CentiQ, Wijzer in Geldzaken. Het platform is een samenwerkingsverband van partijen in de financiële sector, de overheid, de wetenschap en consumentenorganisaties. Het doel van CentiQ is consumenten te helpen met hun financiën. Zo werkt de Consumentenbond samen met andere deelnemers van CentiQ onder andere aan een pensioenbewuster Nederland.

Lees ook: