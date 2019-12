Actie tegen capaciteitsprobleem T-Mobile

Nieuws|T-Mobile heeft in de media aangegeven capaciteitsproblemen te hebben op hun 3G-netwerk. Hierdoor hebben met name klanten met een iPhone of vergelijkbare smartphone problemen met het bellen en internetten op hun telefoon. De Consumentenbond vindt dat T-Mobile de problemen snel moet oplossen en klanten moet compenseren voor de ontstane problemen.

In een reactie aan de bond heeft T-Mobile toegezegd dat zij in de komende drie tot vier weken de capaciteit van het bestaande netwerk gaat uitbreiden. Consumenten die problemen ondervinden bij het bellen of internetten kunnen deze bij T-Mobile melden via een formulier op hun website. T-Mobile heeft toegezegd dat zij klanten die geklaagd hebben binnen vier werkdagen zullen benaderen voor een oplossing.

Onbereikbaar

Ook bij de Consumentenbond komen klachten binnen over gesprekken die uitvallen, telefoontjes die rechtstreeks naar de voicemail gaan of websites die traag of onbereikbaar zijn. De problemen die consumenten ondervinden zijn grotendeels afhankelijk van de lokatie. De bond hoort graag of klanten van T-mobile tevreden zijn over de afhandeling van hun klacht en de geboden oplossing. Dit kan door een reactie aan het Consumentenbond Twitter-account (@consumentalarm #tmobile #fail).