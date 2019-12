Consument gebaat bij plafond surfen in het buitenland

Nieuws|Per 1 maart kunnen consumenten kosteloos kiezen voor een financiƫle grens voor het gebruik van internet op hun mobiele telefoon in het buitenland ('roaming'). De Consumentenbond adviseert mensen die naar het buitenland gaan en niet geconfronteerd willen worden met een hoge telefoonrekening, om contact op te nemen met hun provider. Die kan een maximum instellen van ongeveer 60 euro per maand voor surfen buiten Nederland.

Uiterlijk 1 juli krijgt iedereen automatisch zo'n plafond en moeten mensen die dat niet willen hun provider vragen om het plafond uit te zetten. Bovendien moeten de aanbieders vanaf die datum per SMS waarschuwen wanneer de klant op 80% van het maximumverbruik zit. Klanten die aan hun limiet zitten, kunnen die maand niet meer internetten in het buitenland. Vanaf 1 november moet het mogelijk zijn om gratis en binnen 24 uur het maximumverbruik aan- of uit te laten zetten.

Meldpunt

In 2007 opende de bond een meldpunt waarop honderden klachten binnenkwamen van consumenten die terug van vakantie rekeningen ontvingen van soms wel meer dan 1000 euro. In 2009 heeft Europa regels opgesteld voor de mobiele aanbieders waarmee de hoge tarieven aan banden worden gelegd. Hierdoor zijn de kosten voor mobiel bellen, SMS-en en surfen binnen de EU sinds de zomer van 2009 flink gedaald.

