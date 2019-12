Consumentenvertrouwen centraal in verkiezingsprogramma’s 2010

Nieuws|Politieke partijen moeten in hun verkiezingsprogramma's inzetten op het herwinnen van het vertrouwen van consumenten, bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat er een einde wordt gemaakt aan excessen in de financiële wereld. De Consumentenbond vraagt de politieke partijen bij de verkiezingen op 9 juni 2010 prioriteit te geven aan 4 thema's: financiële dienstverlening, gezondheidszorg, privacy in de digitale wereld en consumentenrecht. Het is belangrijk dat de positie van consumenten wordt versterkt en dat consumenten makkelijk verhaal kunnen halen.

In een brief aan de programmacommissies van de politieke partijen vraagt de Consumentenbond aandacht voor 4 prioriteiten. Zo is sterker toezicht op financiële dienstverlening nodig, evenals een brede meldplicht voor lekken van privégegevens en moet het verhalen van collectieve consumentenschade mogelijk worden. Bij de verdere bezuinigingen in de gezondheidszorg is het van groot belang dat zorg betaalbaar, toegankelijk en veilig blijft en dat consumenten bij één loket terecht kunnen met klachten en geschillen.

Verkiezingen

Op 9 juni 2010 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Momenteel zijn de programmacommissies van de landelijke politieke partijen bezig de verkiezingsprogramma's op te stellen.