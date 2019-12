Crashtestorganisatie beloont veiligheidssystemen auto’s

Nieuws|Acht autofabrikanten krijgen op 1 oktober 2010 de ‘Euro NCAP Advanced’ erkenning voor hun elektronische veiligheidssystemen. Deze systemen dragen aantoonbaar bij aan een grotere verkeersveiligheid. De onafhankelijke crashtestorganisatie Euro NCAP, waar de Consumentenbond deelnemer in is, beoordeelt nu ook dergelijke nieuwe technologieën in auto’s.