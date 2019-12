Digitale Agenda goed voor consumenten

Nieuws|Eurocommissaris Kroes wil met de Digitale Agenda drempels voor het opzetten van nieuwe internetdiensten op het gebied van film en muziek wegnemen. Daarnaast is zij van plan de mogelijkheden voor internetbetalingen binnen Europa te verbeteren. De Consumentenbond is enthousiast over deze plannen.

Een belangrijke doelstelling van de Digitale Agenda die op 19 mei werd gepresenteerd, is het creëren van een Europese digitale markt. Het aanbieden van nieuwe innovatieve diensten komt in Europa nog onvoldoende van de grond, onder andere doordat de regels voor het auteursrecht in de verschillende lidstaten verschillen. Directeur Bart Combée van de Consumentenbond: 'Consumenten in Europa hebben minder keus dan consumenten in de VS wanneer het gaat om online muziek- en filmdiensten. Uniforme regelgeving rondom auteursrecht is daarom goed nieuws voor consumenten in Nederland'.

Privacy

Met de Digitale Agenda wil Kroes ook de beveiliging van Europese consumenten op internet vergroten. Deze doelstelling komt helaas minder goed uit de verf in het actieplan. Waar het gaat om privacy en veiligheid op internet zou de Consumentenbond graag meer ambitie willen zien van de EU.