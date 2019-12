Doorgeslagen transparantie-eisen financiële producten terugschroeven

Nieuws|Op 7 april 2010 spreekt de Consumentenbond tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het Besluit gedragstoezicht Financiële ondernemingen (Bgfo). De bond bespreekt twee belangrijke punten voor de consument: de provisieregelgeving en de transparantie/aansprakelijkheid.

Provisieregelgeving:

De bond is niet voor afschaffing van provisie op dit moment. Van provisie gaan weliswaar verkeerde prikkels uit, maar het alternatief (rechtstreekse afspraak tussen tussenpersoon en klant) kent ook risico's. Daarnaast wil de bond dat het voor consumenten gemakkelijk wordt om te beoordelen of het tarief dat zij moeten betalen voor bepaalde diensten redelijk is. De bond denkt hier aan een laagdrempelige website met vergelijkende informatie.

Aansprakelijkheid:

De doorgeslagen transparantie over financiele producten moet worden teruggeschroefd. Consumenten worden overladen met informatie in de financiële dienstverlening. Daarmee is het heel makkelijk om de aansprakelijkheid af te wentelen op de consument onder de noemer 'dit had je kunnen weten'. De Consumentenbond vindt dat consumenten minder verantwoordelijkheid moet worden toegeschoven en dat aanbieders en tussenpersonen gemakkelijker en doelmatiger aansprakelijk gesteld moeten worden voor zaken die op hun bordje horen te liggen. Simpele producten en informatie hebben dan de voorkeur.