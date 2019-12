Downloaddebat moet in openbaarheid

Nieuws|Het maatschappelijk debat in Nederland over de toekomst van het auteursrecht is in volle gang, maar tegelijkertijd onderhandelt Nederland ook in het geheim op internationaal niveau hierover voor het ACTA verdrag (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). De Consumentenbond pleit voor een openbaar debat over de toekomst van downloaden.

De bond heeft er in een open brief aan de Minister van Justitie Hirsch Ballin en Staatssecretaris van Economische Zaken Heemskerk op aangedrongen dat het kabinet op korte termijn duidelijkheid geeft over de Nederlandse positie in de ACTA onderhandelingen, omdat er verregaande maatregelen voor het aanpakken van downloaden uit illegale bron aan de orde komen. Het heeft volgens de bond weinig zin om een maatschappelijk en politiek debat te voeren wanneer in het geheim en op een andere plek de beslissingen al genomen worden.

Graduated response

Uit uitgelekte stukken blijkt dat in het ACTA verdrag serieus gesproken wordt over 'graduated response'. Internetaanbieders zijn dan verplicht om consumenten van het internet af te sluiten wanneer zij downloaden uit illegale bron. De Consumentenbond is fel gekant tegen een downloadverbod en tegen graduated response, omdat deze maatregelen niet te handhaven zijn en grote inbreuk maken op de vrijheden van consumenten.