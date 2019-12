Drinkwater vrees

Nieuws|Het kabinet maakt een einde aan bescherming van consumenten bij het drinkwatermonopolie door het voorgestelde drinkwaterbesluit. Het kabinet is vaag over de kosten van drinkwater en geeft geen gehoor aan de eis van de Tweede Kamer voor kostengeorienteerde tarieven voor drinkwater. De Consumentenbond roept in een gezamenlijke brief met Vereniging Eigen Huis en VEMW de Tweede Kamer op om in te grijpen.