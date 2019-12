Europa snoeit in leugens op levensmiddelen en voedingssupplementen

Nieuws|De European Food Safety Authority (EFSA) heeft op 25 februari 430 beweringen die fabrikanten van pillen, poeders en levensmiddelen doen over gezondheidsaspecten van hun producten naar de prullenbak verwezen. Slechts 9 claims waren wel voldoende onderbouwd met bewijsmateriaal. De Consumentenbond strijdt al jaren voor strengere wetgeving op het gebied van claims, juist omdat het vaak loze kreten of holle beloftes zijn die consumenten misleiden. Eind 2009 werd ook al tweederde van een serie van 523 claims afgewezen.

Goedgekeurde claims zijn bijvoorbeeld: 'vitamine D is nodig voor het normaal functioneren van het immuunsysteem' en 'kalium helpt een normale bloeddruk onderhouden'. Dat deze claims zijn goedgekeurd, betekent overigens nog niet dat het nut heeft om vitamine D of kalium in te nemen. Het is beter om gevarieerd te eten met voldoende groenten en fruit. Het risico bestaat nu dat de schaarse claims die wél zijn goedgekeurd, binnenkort overal op worden gezet.

Krokodillentranen

Fabrikanten van levensmiddelen en voedingssupplementen klagen steen en been over de in hun ogen strenge EFSA. De Consumentenbond is echter van mening dat er al te lang niet-innovatieve producten met loze kreten op de markt worden gebracht. 'Dit zijn krokodillentranen van de fabrikanten. Het kaf wordt nu eindelijk van het koren gescheiden. Het is goed dat een onafhankelijke instantie het bewijsmateriaal beoordeelt', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

Mede door de lobby van de bond is er sinds medio 2007 een nieuwe Europese verordening van kracht waarin staat dat de EFSA een claim eerst moet goedkeuren. Daarbij wordt gekeken naar het onderliggende bewijsmateriaal. In totaal beoordeelt de EFSA 4185 gezondheidsclaims op hun wetenschappelijke bewijsvoering. De Europese Commissie neemt het advies van de EFSA mee in de beslissing om deze claims wettelijk goed te keuren, waarna ook nog instemming nodig is van de lidstaten.