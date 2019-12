Financiële pensioenbijsluiter te beperkt

Nieuws|De belangrijkste informatie voor consumenten over hun pensioen is te weten hoeveel geld ze krijgen als ze met pensioen gaan en of dat genoeg is voor hun oude dag. Een financiële bijsluiter, zoals de AFM voorstelt, draagt misschien wel bij aan meer informatie over de risico's van een pensioentekort, maar mist nog de meest cruciale informatie. De Consumentenbond roept de sector en de toezichthouder op, consumenten beter te informeren over hun pensioenuitkering en of dit past binnen het bestedingspatroon van de consument.