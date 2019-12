Forse boete voor misleidende sms-aanbieder Celldorado

Nieuws|De Consumentenautoriteit (CA) heeft een boete van bijna 1,2 miljoen euro opgelegd aan Celldorado, aanbieder van sms-diensten, wegens oneerlijke handelspraktijken. Artiq Mobile en Blinck International, handelend onder de naam Celldorado, hebben volgens de CA via internet en tv op grote schaal misleidende sms-diensten aangeboden. De Consumentenbond ziet in de forse boete een erkenning van de ernst van de sms-problematiek, waar de bond al langere tijd aandacht voor vraagt.

De CA concludeert dat Celldorado in haar sms-reclames voor diensten als Friend Finder, Beest in Bed, Ware Liefde, Love Test, Brain Age en IQ test verhulde dat het om een abonnement ging. Hierdoor dachten consumenten een spelletje of test te doen, maar bleken daarna onbewust en ongewild een duur sms-abonnement te hebben afgesloten. De Consumentenbond won hierover eerder dit jaar een zaak tegen Artiq Mobile bij de Reclame Code Commissie en is verheugd dat nu ook de CA dergelijke praktijken afwijst.

Collectieve schadevergoeding

Hoewel de boete een zeer welkom signaal is richting de sms-branche, krijgen gedupeerde consumenten hun schade hiermee niet terug. Individueel naar de rechter stappen is voor veel consumenten te duur in verhouding tot de geleden schade. Op dit moment is het voor consumentenorganisaties niet mogelijk om bij de rechter namens een groep consumenten schadevergoeding af te dwingen. De Consumentenbond pleit er al geruime tijd voor dit wettelijk mogelijk te maken.