Ga niet in zee met vage loterij

Het betreffende bedrijf geeft onterecht aan samen te werken met de Consumentenbond en vraagt mensen mee te doen met een loterij. Om deel te kunnen nemen, moeten mensen hun rekeningnummer doorgeven. Consumenten bij wie dit bedrijf geld heeft afgeschreven, hebben acht weken de tijd dit bedrag via hun bank terug te vragen. Is er zonder toestemming geld van een rekening afgeschreven, dan is er sprake van een onterechte incasso en hebben gedupeerden zelfs 13 maanden de gelegenheid hun geld terug te vragen.

Oproep

Om te weten te komen wie er achter deze telefoontjes zit, vraagt de Consumentenbond mensen bij wie daadwerkelijk door dit bedrijf geld is afgeschreven om contact op te nemen met (070) 445 45 45 (alleen voor leden).