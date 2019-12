Harde garanties voor klachtrecht en kwaliteit in de zorg

Nieuws|Vrijdag 23 april is in de ministerraad een wetsvoorstel voor een nieuwe zorgconsumentenwet behandeld. De Consumentenbond pleit al lang voor goede kwaliteitsinformatie én een geschillencommissie in de zorg. Beide aspecten lijken in dit voorstel goed geregeld.

De wettelijke verankering van één geschillencommissie in de zorg is een belangrijke stap vooruit. Vooral de onafhankelijkheid van de commissie, de laagdrempeligheid en de bindende uitspraak zijn hierbij belangrijk. Cruciaal voor de Consumentenbond is dat er een verplichte aansluiting moet zijn voor alle partijen actief in de zorg in Nederland. Iemand die bijvoorbeeld een geschil heeft met zijn huisarts, kan dan, als hij er samen met de arts niet uitkomt, zijn zaak voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie. Een kostbare gang naar de rechter wordt daarmee voorkomen.

Kwaliteitsinformatie

Het wettelijk regelen van het recht op kwaliteitsinformatie is essentieel. Alleen dan kunnen consumenten zelf keuzes maken over de zorg van hun grootste goed: hun gezondheid. Zij moeten eenvoudig de kwaliteit van huisartsen, verpleeghuizen of ziekenhuizen kunnen vergelijken, net als bijvoorbeeld bij de aanschaf van een pc.