'Hoe veilig is uw PC?' op 50PlusBeurs

Nieuws|Leden van de Consumentenbond die de 50PlusBeurs in Utrecht bezoeken, kunnen op de stand van de Consumentenbond een gratis Thuis Test voor de PC verkrijgen. De test vindt verouderde programma's in Windows-software. Voor een goed beveiligde computer is het belangrijk dat er geen verouderde programma's op staan, die bevatten vaak fouten en kwetsbaarheden ('lekken'). 'Hoe veilig is uw PC?' is het thema van de stand, gekoppeld aan de campagne voor veilig internetten: Laat je niet hacken!