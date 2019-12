In actie tegen stijging kosten betaaldiensten

Nieuws|Consumenten gaan in 2010 meer betalen voor betaaldiensten zoals een bankpakket, pinnen in het buitenland of extra creditcard. Bij een aantal banken stijgen de kosten aanzienlijk meer dan de inflatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, gepubliceerd in de Consumentengids van april en ook voor niet leden te vinden op www.consumentenbond.nl/kostenbetalen.

Voor de bond is de maat vol. De bond roept consumenten op hun stem te laten horen en aan te geven wat zij terug willen van hun bank in ruil voor de steeds verder oplopende kosten, bijvoorbeeld creditrente op de betaalrekening of gratis vervanging van kapotte passen.

"Consumenten moeten beloond worden voor hun efficiëntere betaalgedrag. We betalen steeds meer met onze pinpas en internetbankieren op grote schaal. De besparingen die daarmee gepaard gaan, moet de klant terugzien in de kosten. Maar wat doen de banken, die laten de kosten steeds verder stijgen, zonder valide argumenten. Nu is het echt genoeg geweest, de klant is aan zet om zijn tegeneis op tafel te leggen," aldus Bart Combée directeur Consumentenbond.

Jaarlijks onderzoek

Aan de hand van profielen onderzoekt de Consumentenbond jaarlijks de ontwikkeling van de kosten van betaaldiensten, zoals de tarieven voor betaalpakketten en bijvoorbeeld de kosten voor het pinnen en opnemen van geld buiten de eurozone en de mogelijkheden van internetbankieren.

Het onderzoek is zodanig opgezet dat de kosten van het voordeligste betaalpakket (dat voldoet aan minimum producteisen) voor een nieuwe klant met een bepaald profiel een jaar later weer worden vergeleken. Deze systematiek wordt gehanteerd om de prijsontwikkeling in de tijd te kunnen volgen. Daardoor kan het voorkomen dat voor huidige klanten de prijsverhoging minimaal is, maar nieuwe klanten ten opzichte van nieuwe klanten vorig jaar tientallen procenten meer betalen, afhankelijk van de keuze die ze maken. De volledige uitkomsten van het onderzoek zijn te vinden op www.consumentenbond.nl/kostenbetalen