Inzichtelijk maken kwaliteit zorg niet onderbrengen bij private partij

Nieuws|De Consumentenbond en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) zijn tegen het plan van minister Klink om het verzamelen van kwaliteitsinformatie over zorg onder te brengen bij een private partij. De beide organisaties vinden het een illusie dat een private partij voor elkaar moet krijgen wat (de overheid) in ruim 3 jaar niet is gelukt. Los van het feit dat een private organisatie geen krachtig mandaat of bevoegdheden heeft, zien de Consumentenbond en de NPCF het vaststellen van kwaliteitsindicatoren én de uitvraag van kwaliteitsinformatie als een publieke verantwoordelijkheid die zorgvuldig moet worden geborgd.

Consumenten en patiënten moeten op basis van informatie zelf keuzes kunnen maken over de zorg van hun grootste goed: hun gezondheid. Het inzichtelijk maken van de kwaliteit en de verschillen in de zorg is essentieel voor consumenten en patiënten maar ook voor het zorgstelsel zelf: alleen dan komt de oorspronkelijke werking van het stelsel, namelijk vraaggerichte, betaalbare en goede kwaliteit van zorg, binnen handbereik.

In de kabinetsdoelstellingen uit 2007 heeft minister Klink toegezegd te zullen voorzien in een systeem van kwaliteitsindicatoren en –informatie zodat Nederlanders een geïnformeerde zorgkeuze kunnen maken. De Consumentenbond en de NPCF constateren echter dat er na ruim drie jaar weinig tot geen betrouwbare vergelijkende informatie over zorg beschikbaar is voor consumenten en patiënten.

De organisaties willen dat minister Klink zijn verantwoordelijkheid neemt en zelf druk uitoefent op de zorg om met indicatoren en informatie te komen. Met het overhevelen van deze taak naar een private partij die buiten zijn scope opereert, lost de minister het probleem namelijk niet op.

Minister Klink bespreekt zijn plannen met de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Kwaliteit en Zorg van woensdag 14 april a.s.