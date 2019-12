Jaarlijks overstappen energieleverancier blijft lucratief

Nieuws|Consumenten wiens energiecontract binnenkort afloopt of die een contract hebben voor onbepaalde tijd, kunnen nog steeds veel geld besparen door energietarieven te vergelijken en te wisselen van energieleverancier. Dat blijkt uit de energieprijspeiling uit de Consumentengids van maart. Het voordeel zit vooral in de overstapkorting die nieuwe klanten krijgen.

Consumenten die elk jaar de moeite nemen om tarieven te vergelijken en vervolgens gebruik maken van een overstapkorting via een vergelijkingswebsite, kunnen het meeste geld besparen. Hun voordeel kan oplopen tot een paar honderd euro per jaar. Voor wie geen zin heeft om jaarlijks van leverancier te switchen, is het de overweging waard om een contract voor drie jaar af te sluiten met vaste tarieven, omdat de energietarieven nu laag zijn. Een gemiddeld gezin dat bestaat uit 2 of 3 personen met een gemiddeld gebruik van stroom en gas is met vaste tarieven (jaarcontract of driejaarcontract) het goedkoopst uit bij Greenchoice.

Overstapvrees

Veel mensen zien op tegen overstappen, omdat ze bang zijn voor administratieve problemen of zich laten afschrikken door verhalen van overstapleed. In de praktijk blijkt dit echter mee te vallen. De Consumentenbond deed een onderzoek onder 1500 mensen en van de mensen die wel overgestapt zijn, is 73% tevreden tot zeer tevreden met de afhandeling door de nieuwe leverancier.

Lees ook: dossier energieleveranciers