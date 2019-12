Kamer moet niet wachten met plannen SMS-diensten en downloaden

De bond verzoekt de Eerste Kamer daarnaast om twee wetten controversieel te verklaren omdat ze nadelige gevolgen voor consumenten hebben. Allereerst de wet gebruik burgerservicenummer in de zorg die gaat over invoering van het EPD. De bond heeft hierover grote twijfels omdat de privacy, de waarborgen tegen misbruik van gegevens en de aansprakelijkheid niet goed geregeld zijn. De andere wet die controversieel verklaard moet worden, is de winkeltijdenwet omdat de besluitvorming over koopzondagen door gemeenten moet plaatsvinden, dicht bij de burger.

Demissionair

Zaterdag 20 februari 2010 is het kabinet Balkenende IV gevallen. Het demissionaire kabinet behandelt tot aan de landelijke verkiezingen op 9 juni 2010 slechts lopende en urgente zaken. De Tweede en Eerste Kamer beslissen de komende weken welke onderwerpen er op de kameragenda komen tot aan de verkiezingen.