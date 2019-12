Klacht reclame Reader's Digest

Nieuws|De Consumentenbond heeft bij de Reclame Code Commissie (RCC) een klacht ingediend over een misleidende reclame van Reader's Digest. Het bedrijf wekt in een e-mail de suggestie dat iemand op een unieke manier is geselecteerd voor een prijzenfestijn. Uiteindelijk blijkt het vooral om een abonnement op een tijdschrift te gaan. De bond kwam deze praktijk op het spoor na een melding van een lid.