Laat je niet hacken!

Er is een speciale website gemaakt waarop alle informatie te vinden is: www.laatjeniethacken.nl. Hierop staan praktische ‘tips en toepassingen’ van experts en kunnen consumenten zelf praktijkervaringen uitwisselen. Op consumentenbond.hyves.nl kunnen bezoekers met een vriendenquiz elkaars kennis over veilig internet testen en vergelijken. Bovendien zijn discussies en tips op twitter te volgen via @internetveilig.

Online bedreigingen onbekend

De bond hield een uitgebreide enquête onder bijna 3000 consumenten. Zo’n 76% van de deelnemers voelt zich in het algemeen veilig op internet. Dat is –volgens henzelf– vooral te danken aan hun ‘veilige gedrag’ en ‘goede beveiliging’. Bij een aantal concrete kennisvragen blijkt er nogal wat te schorten aan de vermeende kennis. Van de nieuwere en deels gevaarlijker bedreigingen is veel minder bekend. Van een ‘bot’, een ‘exploit’ of een ‘root kit’ weet meer dan 80% niet waar het over gaat.

Alle uitkomsten van de enquête staan in de Consumentengids van juli/augustus 2010.

Videoreportage Veilig Online:

