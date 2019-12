Landelijk personenregister financiële sector

Nieuws|Er moet een landelijk openbaar personenregister komen voor iedereen in de financiële sector die contact heeft met klanten. Hiervoor pleiten de brancheorganisaties van financieel adviseurs, Adfiz en OvFd. De Consumentenbond wil al geruime tijd een dergelijk landelijk register en juicht dit signaal dan ook toe.

Vastlegging in de wet van dit register moet ertoe leiden dat consumenten geregistreerden kunnen opzoeken en zien welke kwaliteit, integriteit en kennis tegenover hen zit. Consumenten kunnen hiervoor nu terecht bij het register van DSI (Deskundigheid, Screening en Integriteit) maar dit register is nog niet wettelijk verankerd en heeft geen landelijke dekking. De Consumentenbond pleit net als de brancheorganisaties voor een verplichte registratie van financiële adviseurs en meer sanctiemogelijkheden voor adviseurs die de fout in gaan.

Vervangen van keurmerken

Het beoogde register zal een groot deel van de wirwar aan keurmerken vervangen. Die hebben tot nu toe weinig effect laten zien. De Consumentenbond wil dat het register onafhankelijk is, transparant in haar handhaving van geregistreerden en duidelijk zijn tanden laat zien.