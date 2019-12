Passagiersrechten betwist

Om consumenten voor te lichten over hun rechten geeft de bond op zijn website antwoord op tien belangrijke vragen.

Ook al is er sprake van overmacht, zoals in het geval van de aswolk, passagiers houden recht op informatie, maaltijden, drinken, noodzakelijke hotelovernachtingen en een vergoeding van het ticket of gelijkwaardig vervoer. Dit geldt niet voor de (extra) financiƫle compensatie. Bij overmacht kunnen passagiers daar geen aanspraak op maken. Consumenten die geen opvang hebben gekregen of hier ontevreden over zijn, moeten contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij. Komen ze er daar niet uit, dan kunnen zij hun klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Luchtvaart en de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat.

Wie een pakketreis heeft geboekt kan voor informatie ook terecht bij het reisbureau.