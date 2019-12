Gevolgen slecht hypotheekadvies onbekend

Nieuws|De Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet consumenten die in 2009 slechte hypotheekadviezen kregen, helpen achterhalen of zij financieel benadeeld zijn. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat 1 op de 6 consumenten vorig jaar geen goed hypotheekadvies kreeg, maar de toezichthouder zwijgt over de betekenis hiervan voor de benadeelden. De Consumentenbond vindt dit niet meer van deze tijd en roept de AFM dan ook op duidelijkheid te verschaffen.