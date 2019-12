Meer duidelijkheid in de mondzorg

Nieuws|Alle partijen in de mondzorg moeten zich inzetten voor één set algemene voorwaarden en een laagdrempelige geschillencommissie voor consumenten. De Consumentenbond deed deze oproep 10 mei 2010 in televisieprogramma Radar. Consumenten die dan een geschil of klacht hebben over hun tandarts, mondhygiëniste of behandeling kunnen dan terecht bij één loket voor het oplossen van hun probleem.

Radar toonde aan dat tandartsen steeds vaker taken laten uitvoeren door lager opgeleide krachten, zoals preventie-assistenten of tandartsassistenten. Omdat het niet duidelijk is wanneer iemand precies bekwaam is, kan dit gevaarlijke situaties leiden. Met taakdelegatie hoeft niets mis te zijn, maar bij ingewikkelde behandelingen zoals boren of kiezen trekken moeten de opleidingseisen veel duidelijker en eenduidig zijn. De Consumentenbond eist dat voor consumenten altijd duidelijk is wie er in hun mond aan het werk is, welke behandeling hij krijgt en wat hij daarvoor moet betalen. Als daarnaast blijkt dat steeds meer behandelingen worden uitgevoerd door goedkopere krachten, moeten deze besparingen leiden tot een lagere rekening voor consumenten. De Consumentenbond roept toezichthouder NZa op tot een gedegen onderzoek onder tandartsen om meer inzicht te krijgen in deze praktijk en de tarieven die er gelden.

Om consumenten te helpen bij het krijgen van inzicht in de tandartsrekening heeft de bond een checklist opgesteld. Hieronder enkele tips: