Meldpunt afhandeling aswolk geopend

Nu alle passagiers weer op hun bestemming zijn, is in de reis- en luchtvaartwereld de discussie losgebarsten wie voor welke kosten moet opdraaien. De resultaten van het meldpunt worden gebruikt om te waarschuwen voor onwillige luchtvaartmaatschappijen en passagiers te informeren over hun rechten. Zo nodig schakelt de bond de Inspectie Verkeer en Waterstaat in.

'Maximale druk'

EU-commissaris Kallas (Transport) heeft aangekondigd dat hij 'maximale druk' zal uitoefenen op luchtvaartmaatschappijen om aan gestrande passagiers niet gebruikte tickets en de uitgaven voor onderdak en maaltijden terug te betalen. Daarnaast heeft de Europese Commissie twee standaardformulieren opgesteld die gedupeerde luchtvaartpassagiers kunnen invullen en indienen bij hun luchtvaartmaatschappij of, in het geval van een pakketreis, bij hun reisorganisatie.