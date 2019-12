Minister past wetsvoorstel slimme energiemeter aan

Nieuws|Consumenten kunnen in de toekomst kiezen voor een slimme energiemeter in plaats van geconfronteerd te worden met een verplichting. Dat staat in het nieuwe wetsvoorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken. De Consumentenbond heeft de afgelopen jaren succesvol campagne gevoerd tegen de verplichte uitrol van slimme energiemeters. Ook aan de andere eisen van de bond is tegemoet gekomen: de bescherming van privégegevens van consumenten is in het nieuwe voorstel beter geregeld.